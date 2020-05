Svaligiata la casa di un calciatore, rubati orologi e contanti: “è stato preso di mira” [NOME e DETTAGLI]

Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City, è stato vittima dei ladri. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il calciatore non si trovava nel suo attico al momento del furto. I malviventi hanno portato via orologi preziosi, contanti e magliette, per un bottino da oltre £ 500.000. Secondo la polizia, Mahrez è stato preso di mira e seguito per essere studiato dai ladri. Mahrez possedeva una collezione di orologi, che sfoggiava in diverse occasioni. Rubati un Richard Mille da £ 230.000, un Rolex Daytona da £ 40.000 e un Rolex Day Date da £ 35.000. La banda ha preso più di £ 50.000 in contanti, bracciali Cartier e rare maglie da calcio fino a £ 150.000.

Mahrez è stato preso di mira poiché fa parte della ristretta élite che possiede un Mille. Sono famosi per le loro pietre preziose e realizzati con lo stesso materiale delle navette spaziali e delle auto da F1. Diversi modelli sono di proprietà di Ed Sheeran, Kanye West e del calciatore Neymar. Secondo le ricostruzioni è stata inviata una lettera in cui si spiegava che “a quattro appartamenti si accedeva senza autorizzazione usando un telecomando che dopo il furto è stato disattivato e risulta inutilizzabile”. Mahrez è solo l’ultima vittima “inglese” di questo tipo di rapine. Prima di lui, infatti, è toccato a Dele Alli, Jan Vertonghen e Mamadou Sakho.