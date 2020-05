Svizzera, partita clandestina a Losanna: quasi 1000 persone in barba ai divieti per Coronavirus [VIDEO]

Quasi mille persone, perlopiù giovani, ignorando il divieto di assembramenti imposto per il Coronavirus, si sono riunite ieri sera a Losanna per una partitella di calcio. La polizia, presente sul posto, non è intervenuta, ma è alla ricerca dei responsabili. “Visto il numero di persone, un’entrata in azione da parte degli agenti sarebbe stata pericolosa o addirittura controproducente“, ha dichiarato oggi al radiogiornale delle 12.30 della ‘RTS’ Antoine Golay, portavoce della polizia municipale.

La partita illegale si è svolta nel quartiere delle Boveresses. Golay ha proseguito: “Era dunque difficile impedire questo match in anticipo”, precisando che l’organizzazione è avvenuta tramite social network. Altri raduni simili hanno avuto luogo negli scorsi giorni sul territorio cantonale. Inchieste sono in corso e chi verrà identificato sarà denunciato. In basso il VIDEO.