Marco Tardelli ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A e, in particolare, del giocare a porte chiuse. Queste le dichiarazioni del campione del mondo 1982, in un’intervista al ‘QS’: “Partite tremende senza pubblico, ma la Germania insegna: è tutto diverso e non è bello da vedere. Ci sono gol impossibili in altre situazioni. Ma un’altra strada non c’era e, d’altronde, bisognerà abituarsi perché l’alternativa era non giocare”.