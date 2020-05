La Bundesliga si prepara a tornare in campo, si tratta del primo campionato a ripartire tra quelli più importanti in Europa, l’inizio è previsto per la seconda metà del mese di maggio. Gary Lineker, ex stella del calcio inglese ed allenatore ha commentato così attraverso un post pubblicato su Twitter.

“Sarà interessante. I loro sistemi di test sono molto avanti rispetto ai nostri, ma non ci sono garanzie che non ci saranno contagi. La Premier League seguirà molto attentamente la situazione”.