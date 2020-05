“I tifosi non vogliono che il campionato riprenda, metta fine a questa farsa”: Spadafora mette il like [FOTO]

Il ministro Vincenzo Spadafora ha confermato sempre a gran voce la volontà di non riprendere con i campionati di calcio, negli ultimi giorni una leggera apertura ma, successivamente, è arrivato un nuovo brusco stop dopo le pretese del CTS sul protocollo da seguire per il ritorno in campo.

Il politico italiano adesso è finito nella bufera per un like sui social. Sotto al video dell’intervento del Ministro e pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, compare uno dei tanti commenti: “I tifosi non vogliono che il campionato riprenda! I tifosi sono consapevoli delle enormi risorse sprecate per un mese e mezzo di campionato quando i comuni cittadini faticano ad ottenere un tampone! Ministro metta fine a questa scellerata e dispendiosissima farsa! Grazie”. E’ arrivato il like di Spadofora che ha scatenato la reazione.