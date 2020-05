Tommasi: “Il protocollo ha delle criticità. La data del 13 giugno è solo ipotizzata”

Il presidente dell’Associazione Calciatori, Damiano Tommasi, ha parlato a Rai News della situazione relativa al protocollo per la ripartenza della Serie A. Queste le sue parole.

“Ci siamo ritrovati per analizzare il protocollo. Ci sono delle criticità evidenziate anche dai club. La ripartenza della Serie A? Per ora siamo ancora nel ‘non prima di…’ riferito al 13 giugno come data indicata per la ripresa. La data è solo ipotizzata. Speriamo che con la situazione contagi e le indicazioni del governo si possa avere una data certa. C’è molta incertezza sui ritiri, sugli spostamenti, sulla gestione dei casi di positività. Sono elementi che mettono in crisi la scelta di dover ripartire per poi fermarsi a metà. Come Associazione abbiamo dato il via alla creazione di un fondo che tuteli le categorie più svantaggiate. Non c’è solo la Serie A, in Lega Pro particolarmente ci sono situazione critiche”.