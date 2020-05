“Tonali è il più forte, lo voglio nella mia scuderia”, Totti sponsorizza il centrocampista

Francesco Totti è stato ospite delle dirette Instagram di Bobo Vieri. L’ex capitano della Roma ha intrapreso una nuova carriera, quella di scovare talenti in giro per il mondo, ma anche e soprattutto in Italia. Un calciatore sponsorizzato dal Pupone è il centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

“Cerco di trovare giovani forti e promettenti. Tonali? È il più forte di tutti in quel ruolo. Cercherò di prenderlo assolutamente. Se è anche sveglio viene subito! Penso andrà via dal Brescia, ma dipenderà anche da questo mercato… Adesso sto trattando un giocatore argentino, una mezza punta forte forte. È devastante”.