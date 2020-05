Torino, la ‘minaccia’ ai calciatori in caso di retrocessione

La Serie A è pronta a ripartire, una squadra che ha sicuramente bisogno di cambiare passo è il Torino. Il cambio di allenatore non ha di certo portato gli effetti sperati, con l’arrivo di Longo il rendimento è peggiorato notevolmente ed il rischio retrocessione è concreto. Il presidente Cairo ha paura di ritrovarsi in Serie B, sarebbe un colpo durissimo per le ambizioni del club. Per questo motivo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ i dirigenti granata sarebbero pronti a intervenire duramente nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare già a partire dalla partita contro il Parma. Il ds Vagnati, su ‘ordine’ del numero uno granata, ricorderebbe a tutta la squadra che in caso di retrocessione in Serie B, nessuno dei giocatori verrebbe ceduto. Una dura presa di posizione, con l’obiettivo di tirare fuori il massimo dalla squadra.