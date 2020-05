Una vera e propria tragedia si è consumata nel mondo del calcio. Un arresto cardiaco si è portato via, a soli 21 anni, Joseph Perfection Bouasse Ombiogno, camerunense classe ’98 ex giovanili della Roma. Perfection sbarcò in Italia nel 2014 e nel 2016 diventò ufficialmente un giocatore giallorosso, dopo aver fatto parte delle giovanili per un anno e mezzo pur senza mai giocare partite ufficiali per via di problemi burocratici.