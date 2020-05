Una vera e propria tragedia si è consumata ad Arezzo. Riguarda l’ex calciatore Michele Bacis, 41 anni, che in carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Genoa, Cremonese e Monza. Il figlio, 8 anni, intorno alle 22 di ieri è precipitato dal terzo piano. Soccorso dopo pochi minuti e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.