“Trattati come topi da laboratorio”: lo sfogo del difensore è durissimo

Parole molto dure da parte del terzino del Newcastle Danny Rose che ha affrontato l’argomento sulla possibilità che la Premier torni in campo. Ecco le dichiarazioni al Daily Mail. “Sto morendo dalla voglia di torna a giocare a calcio, ma considerato tutto quello che sta accadendo, non voglio lamentarmi più di tanto. Solamente del fatto che la gente ci spinge a farci tornare in campo come se fossimo ratti da laboratorio. Faremo questo esperimento e capiremo se funziona o meno. Immagino la gente a casa mentre dice: “Beh, guadagnano un sacco di soldi, dovrebbero tornare”.