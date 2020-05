Calciatore nei guai per scommessa: rischia una lunga squalifica [NOME e DETTAGLI]

Sono in arrivo guai per Kieran Trippier. Il terzino dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta Marca, è stato accusato di aver violato le regole contro scommesse sul calcio. Adesso il calciatore inglese rischia una sanzione pesantissima e la squalifica potrebbe arrivare addirittura a 4 mesi, stesso provvedimento imposto a Sturridge.

Nel mirino una puntata sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid nell’estate 2019. Trippier si sente tranquillo ed è disposto a collaborare per chiarire la sua posizione. La FA sembra intenzionata a presentare richiesta alla Fifa per rendere valido il provvedimento anche in Spagna.