Udinese-Juventus 0-3, successo a tavolino per la squadra di Sarri. Il campo si trasforma in uno zoo

Dopo le partite delle 15 che hanno fornito indicazioni per la zona Europa e salvezza, si è giocata anche la gara delle 18 che ha visto di fronte Udinese e Juventus. La squadra di Maurizio Sarri risponde alla Lazio, la corsa per lo scudetto è sempre più avvincente, tutto potrebbe decidersi all’ultima giornata. Ma, prima del match, si è verificato un vero e proprio giallo: al fischio d’inizio è andata in scena un’invasione di campo che non ha permesso la ripresa della sfida, l’arbitro sul taccuino è stato obbligato a decretare lo 0-3 a tavolino, in attesa della conferma che arriverà nella giornata di martedì dal giudice sportivo. Ma andiamo con ordine.

Tutto è nato da alcune dichiarazioni del presidente Pozzo, alla vigilia della gara. Il numero uno del club si è presentato in conferenza stampa: “quella di domenica sarà una partita inedita. Domani giocheremo contro le zebre. Anche noi siamo i bianconeri, sarà uno spettacolo per gli occhi”. Le parole però sono mal interpretate, al fischio iniziale una ventina di zebre vengono liberate in campo tra lo stupore e la paura dei 22 calciatori in campo. I tifosi di casa sugli spalti invece sono entusiasti: “giochiamo in 31, forse riusciamo a strapparlo un punticino”.

Lo speaker annuncia: “le zebre sono pregate di lasciare il campo per permettere il regolare svolgimento della partita. La società si riserva la possibilità di prendere duri provvedimenti”. Gli animali però non vogliono sentire ragioni e, in allegria, rimangono all’interno del rettangolo di gioco. L’Udinese è in grande imbarazzo, ma soprattutto rischia di perdere punti pesantissimi per la classifica. Il presidente Pozzo le prova tutte, prima chiama Delneri: “mister pensaci tu con uno dei tuoi discorsi, prova a farti capire dalle zebre”. Niente da fare. Poi chiama Batistuta, Dida, Giovinco, Messi e Van Basten che sono rispettivamente Il Re Leone, Baghera, la Formica Atomica, La Pulce e il Cigno di Utrecht. Il campo diventa un vero e proprio zoo e non ci sono i margini per riprendere. Finisce dunque 0-3 a tavolino, almeno per il momento…

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.