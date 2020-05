La Uefa smentisce: “Juve-Lione il 7 agosto? Nulla è stato deciso”

Il Lione si era sbilanciato sulla data del 7 agosto per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus, ma non sono arrivate conferme da parte della Uefa. “Nulla è stato deciso, niente di niente”, ha detto alla Dpa un portavoce che smentisce le dichiarazioni del presidente Aulas. Secondo il numero uno del club francese, il Lione rischia di essere ‘massacrato’ a causa di una condizioni fisica che non potrà essere delle migliori. La Ligue 1, infatti, è stata già ufficialmente sospesa con il titolo assegnato al Psg.