UFFICIALE, ecco il nuovo protocollo Figc in 6 punti: dagli allenamenti alla quarantena in caso di positività

Nel suo sito ufficiale, la FIGC ha pubblicato il nuovo protocollo che riguarda gli allenamenti collettivi: 6 punti, dalle sedute all’uso di luoghi in comune passando alla quarantena in caso di nuova positività.

“Dopo aver fornito le indicazioni per ottenere le massime garanzie oggi possibili per tutelare la salute dei calciatori – si legge – degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori in caso di ripresa degli allenamenti collettivi (Documento del 18 aprile 2020), la Commissione Medico-Scientifica Federale (Commissione FIGC) ha provveduto ad aggiornare le linee guida sulla base delle evidenze medico-scientifiche in divenire e ha recepito le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, successive all’audizione dei rappresentanti della FIGC da parte degli esperti del CTS stesso, avvenuta in data 7 maggio, e comunicate a FIGC in data 11 maggio, indicazioni che sono “da considerarsi stringenti e vincolanti ai fini della ripresa stessa”.

QUI il protocollo completo.