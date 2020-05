Vidal attacca l’allenatore: “Non ha vinto niente, finalmente qualcuno che lo dice”

“Non voglio mettere in ombra nessuno, ma qui in Cile Bielsa non ha vinto niente, e praticamente gli hanno baciato i piedi. Insomma, lui argentino non ha vinto nulla all’estero, non ha fatto certo una cosa fantastica per dire che ha cambiato l’intera storia del nostro calcio”. Sono le parole, al programma ‘Grítalo América’, di José Sulantay, ex tecnico del Cile Under 20. A fargli eco, commentando queste parole su Twitter, Arturo Vidal: “Finalmente qualcuno che dice le cose a testa alta e in faccia”, le parole riportate da Gazzetta dello Sport.