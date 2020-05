“Vieni a giocare da noi, puoi bere e andare in discoteca, ti copro io”: Nasri e il rapporto con Sampaoli

“Con Sampaoli avevo un ottimo rapporto, era più un amico che un allenatore. Gli piacevo così tanto che mi ha detto: ‘Vieni a giocare da noi, puoi bere, andare in discoteca e fare quello che vuoi, ti copro io. Tutto quello che ti chiedo è di giocare bene in campo nel weekend’. Addirittura una volta che non potevo giocare e volevo tornare dalla mia famiglia, si è offerto di andare a controllare casa mia e di tenermi il cane”. E’ Samir Nasri a parlare così, raccontando in una diretta Instagram il suo rapporto con Sampaoli, che lo ha allenato al Siviglia. Parole riprese da ‘Il Posticipo’.