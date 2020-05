L’alcol, la falsa identità e l’sms alla ragazza di Bettega: in Francia ricordano l’ex Juve Pericard

La grande occasione di una vita, persa a causa di un sms. E, si sa, se il treno si perde la strada può poi offrire percorsi alternativi non proprio felici. E’ quanto accaduto all’ex calciatore della Juventus Vincent Pericard. France Football in questo periodo ha riproposto ai suoi lettori vecchie interviste risalenti a tanti anni fa. Una di queste, del 2013, è stata proprio con l’ex giocatore che ha fatto parte dei bianconeri ai tempi di Del Piero e Zidane.

Dopo le giovanili in Francia, l’occasione alla Juve neanche 18enne. In Primavera fa grandi cose, in prima squadra l’onore di allenarsi coi grandi campioni. Ma in poco tempo, come da lui stesso ammesso, la vita fuori dal campo diventa altro. Tra festini interminabili e alcol, guida per eccesso di velocità senza patente e dichiarando falsa identità, l’errore che costa a Pericard la carriera: “Con altri due francesi del club, Abou Fofana e Frantz Bertin, abbiamo preso lezioni con un’insegnante molto carina. Una sera, a casa, le inviamo un messaggio invitandola a bere qualcosa. Un’ora dopo, il telefono squilla: era Bettega (vicepresidente della Juve)! Ci chiede perché ci troviamo a mandare messaggi alla sua ragazza… Non sapevamo che fosse la sua ragazza, noi! Mi convocano immediatamente e poi mi girano in prestito al Portsmouth. È stato terribile perché, alla Juve, stava andando bene. Ho rovinato la mia carriera per uno sfortunato messaggio di testo. Senza quello, la mia vita probabilmente sarebbe stata totalmente diversa”.