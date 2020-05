Viola il lockdown per andare al pub e la fidanzata lo molla, la bravata dell’ex calciatore [NOME e DETTAGLI]

L’ennesima bravata di una lunga serie. Paul Gascoigne ci ricasca, e lo fa in periodo di Coronavirus. L’ex calciatore di Lazio e Tottenham ha rotto il lockdown per andare a bere. Un gesto sconsiderato che gli è costato la relazione con Wendy Leech. I fatti risalgono al mese scorso e a riportare quanto accaduto è il ‘Daily Star’. Gascoigne si è recato nel giardino di un amico che nel frattempo era stato trasformato in un pub clandestino, prima che la moglie lo distruggesse perché stanca di vederlo bighellonare tutto il giorno. Wendy, la fidanzata di Gazza, si è invece arrabbiata a tal punto da abbandonare la casa in cui i due convivevano.

Il tutto è testimoniato da un video. Secondo l’agente di Gascoigne, però, il filmato incriminato, diffuso il 23 aprile scorso, risalirebbe ad almeno dieci settimane fa, ovvero prima dell’entrata in vigore del lockdown imposto dal governo britannico. A smentire la versione, però, i pantaloncini corti e le foglie sull’albero, cosa impossibile per quel periodo.