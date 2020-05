“Il Milan aveva tutta la Uefa contro, non voleva che noi vincessimo”: Virdis ricorda la finale di Champions

Milan-Steaua Bucarest, 24 maggio 1989. Prima Coppa Campioni rossonera dell’era Berlusconi. A raccontare quella serata, ai microfoni di MilanNews, Pietro Paolo Virdis.

“L’esodo dei nostri tifosi? Quello fu fantastico. Sapevamo che dalla Romania non sarebbe arrivato nessuno ma non ci saremmo mai aspettati una folla simile arrivati a Barcellona. Quando siamo saliti sul pullman e ci siamo diretti allo stadio la sfilata dei tifosi rossoneri ci ha accompagnato per tutto il tempo. Terminare tutto questo con un risultato simile a coronamento fu unico. La cosa da ricordare, tuttavia, oltre alla coppa fu che quella vittoria ne valse due: il Milan, infatti, aveva contro tutta la UEFA che non voleva che noi vincessimo. Il presidente Berlusconi, infatti, aveva fatto delle dichiarazioni con l’intenzione di crearsi una propria Lega e questo non piacque alla UEFA e di conseguenza nelle partite ci mandarono degli arbitri contrari a noi. Nonostante questo siamo riusciti a vincere”.