Ex calciatore e allenatore in gravi condizioni: è stato colpito da emorragia cerebrale [NOME e DETTAGLI]

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni dell’ex calciatore e allenatore Wim Suurbier. E’ stato un grande protagonista dell’Ajax, ha indossato la maglia del club olandese per più di 10 anni. Le altre esperienze sono state con Schalke 04, Metz, L.A. Aztecs L.A. Aztecs, Sparta Rotterdam e G.B. Earthquakes. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore con Tulsa Roughnecks, Los Angeles Heat, Ft. Lauderdale Strikers, Miami Sharks, St. Petersburg Kickers.

Adesso l’olandese, secondo quanto riportato dall’estero e da football-oranje.com è stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale. Si trova in terapia intensiva e la sua situazione sarebbe grave.

Suurbier si è sentito male in casa, come conferma l’ex moglie a De Telegraaf: “Spesso ci chiamavamo e se non poteva rispondere perché era in viaggio, chiamava sempre dopo. Quando ciò non è accaduto per giorni, sono andata nel suo appartamento perché avevo la chiave. Quando sono arrivata mi sono spaventata. Ho chiamato il 112, in un attimo sono arrivate due ambulanze e un’auto della polizia. A causa del Coronavirus inizialmente non ci permettevano di stare con lui, ma alla fine siamo riusciti a vederlo per fortuna. Ha avuto un’emorragia cerebrale sul lato destro. Se si riprenderà e come non lo sappiamo ancora”.