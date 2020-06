10 mila tifosi allo stadio, ma crolla l’impalcatura: partita sospesa e feriti [FOTO e DETTAGLI]

Tragedia sfiorata, ma per fortuna senza grosse conseguenze. Al calcio a porte chiuse di gran parte del mondo a causa del Coronavirus ha fatto da contraltare il numeroso pubblico presente in una partita di massima divisione del Vietnam. Come riporta derbyderbyderby, 10 mila tifosi circa erano presenti alla gara tra Hong Linh Ha Tinh e Hanoi FC, poi terminata 1-1. Ma lo spiacevole imprevisto non è accaduto in campo, bensì sugli spalti. E’ infatti crollata un’impalcatura dello stadio, costringendo l’arbitro a sospendere il match per una ventina di minuti. Per la parte finale della gara, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, i tifosi sono stati fatti posizionare a bordocampo. Si conta qualche ferito, ma niente di grave.