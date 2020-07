30 giugno 1984, Maradona approda al Napoli: la busta vuota depositata da Ferlaino e le telefonate minatorie

Una giornata storica, irripetibile per i tifosi del Napoli (ma non solo): il 30 giugno del 1984, il club azzurro acquistò Diego Armando Maradona. Durante la sua avventura in Campania, ‘El Pibe de Oro’ vinse due scudetti e una Coppa UEFA. Fu una trattativa non facile quella con il Barcellona, fatta di rilanci e blitz. Il finale è leggendario, con il presidente Corrado Ferlaino che, sapendo di non poter consegnare il contratto prima della chiusura del calciomercato, depositò in Lega una busta vuota e poi nella notte la sostituì con l’aiuto di una guardia giurata.

Addirittura nelle ultime ore dell’affare Antonio Juliano pur di convincere il Barcellona bleffò trattando l’acquisto di Hugo Sanchez dell’Atletico Madrid. Alla fine Maradona arrivò a Napoli, ai blaugrana andarono l’equivalente di 13,5 miliardi di lire. Altro retroscena sulla trattiva riguarda il dirigente Dino Celentano. Quest’ultimo ricevette una telefonata minatoria dai tifosi del Barcellona: “Se portate via Maradona non uscirete vivi da qui”. Il resto è storia, quella scritta da Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli.