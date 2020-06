L’agente Domenico Beraldi a CalcioWeb: “Menez? Affascinati dal progetto della Reggina. Altri affari di mercato in ballo”

La Reggina ha messo a segno il grandissimo colpo Jeremy Menez, il francese è arrivato nel primo pomeriggio a Reggio Calabria. Si candida ad essere uno dei migliori calciatori del campionato cadetto. Il club calabrese ha ambizioni molto importanti, dopo la promozione in Serie B, punta senza mezzi termini ad un altro salto di categoria. Ai microfoni di CalcioWeb ha parlato l’agente, l’avvocato Domenico Beraldi della B.F.P. Sport & Management.

“Contatto già nel mese di gennaio? Non mi risulta. La trattativa è durata qualche settimana con l’intervento del presidente Luca Gallo, anche in videoconferenza. Quella al Paris Fc non è stata una brutta esperienza, rientrava dal Messico e si è messo comunque in mostra, ha fatto quello che doveva fare”.

LA POSIZIONE ED IL MISTER TOSCANO – “E’ partito dietro le punte, poi è stato avanzato. Preferisce giocare alle spalle degli attaccanti, ma può adattarsi in diversi ruoli nel reparto avanzato. Toscano è un allenatore di grande esperienza, abituato con calciatori di primo livello. Vedremo come sarà il rapporto con il mister, mi aspetto una grande stagione”.

“Abbiamo rifiutato anche altre proposte, siamo rimasti affascinati in primo luogo dal progetto sportivo e dalla proposta del presidente Gallo, ma anche la piazza ha fatto la differenza nella scelta di Menez”.

ALTRI COLPI PER LE SQUADRE DI SERIE A – “Abbiamo tante operazioni in ballo. Il campionato di Serie A è ancora in corso, per questo motivo è tutto fermo sul fronte calciomercato”.

