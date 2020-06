“Aiutiamo sempre chi non ha da mangiare”: Rashford scrive al Parlamento inglese [FOTO]

Marcus Rashford pensa sempre ai più bisognosi. L’attaccante del Manchester United non dimentica le sue origini e ha sfruttato la sua influenza per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema quale la povertà. Rashford ha scritto una lettera sul suo profilo Twitter, esortando il Parlamento inglese ad aiutare i bisognosi con pasti gratuiti. Anche durante la quarantena Rashford ha lanciato ​una raccolta fondi, che ha portato a raggiungere quasi 20 milioni di sterline in cibo e soldi.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020