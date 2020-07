Un brutto episodio è accaduto in Inghilterra e ha visto protagonista il difensore del Derby County Andre Wisdom. Il calciatore è stato pugnalato e derubato mentre usciva dalla sua auto. Il tutto è avvenuto a Toxteth, sobborgo di Liverpool. “Andre Wisdom è stato vittima di un agguato e di una rapina non provocati riportando ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale”, si legge in una nota del club.