Ex calciatore morto di leucemia, aveva 39 anni. Il padre: “sportivo dal grande cuore”, era tifoso del Napoli

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio. Come riporta anche ‘La Stampa’ è morto Andrea Toppi, ex giocatore del Dogliani Calcio, ora allenatore nel settore giovanile. Aveva appena 39 anni e non ce l’ha fatta a sconfiggere la leucemia.

“Era uno sportivo dal cuore grande – lo ricorda il papà Lino, per anni dirigente dell’Asd Dogliani -. Amava giocare e ancora di più allenare i ragazzi, ai quali dedicava tutto il tempo libero”. Lascia la moglie Miriam, il padre Lino, la mamma Antonietta e il fratello Antonino. Era anche un grande tifoso del Napoli, città natale del padre.