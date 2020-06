Fernando Batista è l’allenatore delle selezioni Under 20 e Under 23 dell’Argentina. In passato è stato a stretto contatto con l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica”Cultura del gol”, ha fornito indicazioni sul futuro del ‘Toro’.

“Lo scorso anno Lautaro stava vivendo la stessa situazione di Exequiel. Ricordo che una volta sono andato a trovarlo: voleva andarsene, perché non giocava molto. Ma sono situazioni normali”.