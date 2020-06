Arbitro nella bufera per il dito medio ad un calciatore, ma c’è una giustificazione… [VIDEO]

Uno strano episodio si è verificato nel mondo del calcio. L’arbitro ha fatto il dito medio ad un calciatore, subito è scoppiata la bufera. Il caso si è verificato in occasione della partita tra Riga FC e RSK, squadre della Virslīga, la massima serie del campionato Lettone, il direttore di gara chiamato in causa è Andris Treimanis.

Come si può vedere dal fermo immagine il gesto sembra ingiustificabile, ma l’arbitro ha chiarito la situazione attraverso un video pubblicato su Facebook. Il calciatore dell’RSK è stato espulso per aver insultato e fatto il dito medio a un avversario a seguito di un fallo, l’arbitro ha così mimato al giocatore il motivo del provvedimento. Non è stata dunque un’offesa, ma solo una spiegazione del cartellino rosso. Ovviamente non è stato punito.