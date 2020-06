Arsenal in campo con un positivo al Covid, ma…

Negli ultimi giorni si sono giocate partite importanti anche in Premier League, da segnalare l’inizio con il botto con il successo del Manchester City contro l’Arsenal, 3-0 il risultato finale. Ma quella partita è finita un pò nel mirino, a causa del Coronavirus. Infatti, secondo quanto riporta The Athletic, un calciatore dell’Arsenal risultato positivo al COVID-19 avrebbe disputato regolarmente la sfida: era un ‘falso positivo’ come dimostrano i test al quale si è sottoposto insieme ad altri compagni. Queste verifiche non sono approvate dalla Premier ed i Gunners avrebbero dovuto attendere quelli ufficiali della Lega, ma con il ‘rischio’ di tornare a disposizione solo un giorno prima della partita.