Sdegno e rabbia per gli assembramenti a Napoli: “Schifato da tutto questo, siete caduti nella m***” [FOTOGALLERY]

C’era da aspettarselo. E’ partita la rabbia e lo sdegno di tanti per i festeggiamenti dei tifosi del Napoli nella città partenopea al fischio finale del match di Coppa Italia vinto contro la Juventus. Si sono riversati in tanti in strada, tra cori, sciarpe, bandiere, clacson, luci. Chi con la mascherina, chi senza, ma formando comunque degli assembramenti non consentiti ad oggi per via delle norme anti-Covid. E così, a dispetto di chi ha difeso tutto questo, giustificando con “lo avrebbe fatto qualunque tifoseria se avesse vinto qualcosa“, in tanti hanno attaccato sui social i supporters azzurri. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi: “Schifato da tutto questo, siete caduti nella m***“, una delle reazioni più forti.