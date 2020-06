Atalanta, il Papu Gomez: “sono stato vicino alla Lazio”

Momento magico per Alejandro Gomez e l’Atalanta. Il club nerazzurro è reduce dall’entusiasmante successo in campionato contro la Lazio e si candida ad essere grande protagonista anche in Champions League. Il numero 10 è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per svelare un retroscena di mercato: “Qualche anno fa sono stato vicino alla Lazio, i tifosi biancocelesti mi chiamano ancora per chiedermi quando mi trasferisco lì. Ma io sono felice a Bergamo e all’Atalanta. Contro di loro abbiamo fatto una grande partita, ricca di sacrifici per portare a casa la vittoria”.