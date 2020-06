Atalanta-Lazio, le parole di Simone Inzaghi e Luca Percassi: il tecnico si lamenta

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a ‘Sky’ dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Atalanta. Queste le parole dell’allenatore biancoceleste: “Devo dire la verità, ero abbastanza tranquillo alla vigilia. Sapevo che era la prima partita dopo tre mesi e mezzo, ma la squadra aveva lavorato bene. Abbiamo fatto la prima mezz’ora benissimo, potevamo fare il terzo e lì siamo mancati. C’è il dispiacere poi di aver preso il 2-1 evitabile. C’è stata qualche defezione, dispiace perché nel primo e terzo gol potevamo fare meglio. Si complica la strada per lo scudetto, erano 21 partite che non perdevamo. L’Atalanta per noi era uno degli avversari peggiori. Abbiamo fatto bene 30-35 minuti ma con certe squadre non basta. Non mi piace perdere, non piace ai ragazzi: li ho visti un po’ giù, com’è normale che sia. Ho dovuto schierare Anderson da mezzala, Lukaku mi ha dato grande disponibilità dopo quattro mesi che non giocava. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare forze, energie e calciatori. Siamo gli unici a giocare le prime tre partite ogni tre giorni: non siamo stati fortunati”.

Data la squalifica di Gian Piero Gasperini è stato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a commentare la rimonta operata dai bergamaschi sulla Lazio. Queste le sue parole a ‘Sky’: “Riesco ancora a stupirmi. Siamo molto contenti. Abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo ripreso con due vittorie. Ci sta dopo un lungo periodo avere delle incognite. Questi successi hanno un grande valore, grazie al mister e ai ragazzi per il lavoro che hanno fatto in un momento molto particolare. C’è stata una professionalità da parte di tutti e in campo si vedono i risultati. Questo è un modo per risollevarsi. Diciamo che siamo persone di calcio, sappiamo benissimo che le società cercano di sbagliare il meno possibile. È un periodo particolarmente fortunato, non pensiamo di essere più o meno bravi di altri. Sappiamo di dover lavorare, cercando di fare meno errori possibili”.