Atalanta, la promessa di Percassi: “Se ci sono condizioni, Europa a Bergamo. Spero in apertura stadi prima di agosto”

“Mi prendo solo un impegno: se si creeranno le condizioni per giocare in Europa a Bergamo, noi siamo disponibili a fare tutto il necessario per riuscirci. Adesso stiamo facendo tutte le verifiche tecniche necessarie per l’intervento sulla tribuna. A fine campionato guarderemo la classifica e mentre faremo i lavori in viale Giulio Cesare ci organizzeremo di conseguenza”. Parla così, a L’Eco di Bergamo, il presidente dell’Atalanta Percassi.

“Confesso che in questi mesi dallo stadio sono passato, ma di nascosto dai miei figli, che non condividono, e da Spagnolo, che ci vuole essere sempre. Non riesco a stare lontano. Partirà il nuovo cantiere, la nuova tribuna Giulio Cesare sarà pronta per settembre. Mi auguro che diventi possibile riaprire gli stadi prima di agosto, magari con una percentuale d’occupazione limitata. Se restando distanziati potranno andare in 200 al cinema e in mille agli spettacoli all’aperto…”.