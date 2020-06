Atalanta-Sassuolo, cori dei tifosi fuori dallo stadio: ma non erano contrari alla ripresa?

I tifosi dell’Atalanta non possono entrare allo stadio per incitare i propri beniamini per via delle porte chiuse, a Bergamo come in tutta Italia e non solo. Ma i supporters nerazzurri non hanno fatto mancare la propria presenza. Dove? Fuori dall’impianto. Cori e incitamento ai calciatori durante la sfida tra gli orobici e il Sassuolo, al momento in cui scriviamo già sul 3-0. Nonostante le porte chiuse, dunque, gli ultras atalantini hanno preferito stare fuori dal Gewiss Stadium a tifare, pur non avendo la possibilità di guardare la partita, anziché farlo davanti alla tv. Eppure, però, loro erano stati tra quelli che, qualche mese fa, avevano veemente protestato affinché la Serie A non ripartisse per via dei tanti morti proprio nella città lombarda.