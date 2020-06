Il balletto sexy delle calciatrici infiamma il web: che giocate con il pallone [VIDEO]

I campionati sono pronti a ripartire. La Bundesliga ha aperto le danze, ma a stretto giro di posta sarà il turno anche di Liga, Premier League e Serie A. Nel frattempo i tifosi possono stropicciarsi gli occhi, durante il periodo di quarantena il web si è scatenato con tanti video su Facebook, Instagram e Tik Tok. La ‘moda’ è sicuramente rimasta, è diventato virale un filmato che riguarda due calciatrici. Le svizzere sono Alisha Lehmann, attaccante del West Ham e Ramona Bachmann del Chelsea ed i giochetti in versione sexy non sono passati inosservati. In basso ecco il video pubblicato sui social.