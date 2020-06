Bangladesh, multati per aver festeggiato il compleanno di Messi: l’incredibile ricostruzione

E’ possibile violare la quarantena e non seguire le norme di distanziamento sociale per festeggiare il compleanno di Messi? A quanto pare sì. In Bangladesh, a Chuadanga, 15 persone sono state multate per non aver seguito le norme riguardo le distanze da mantenere in luoghi pubblici mentre erano intente a festeggiare il compleanno di Messi. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo ‘As’. Lo scorso 24 giugno il fuoriclasse del Barcellona ha compiuto 33 anni e questo gruppo di bengalesi ha deciso di andare a cena per festeggiare l’evento. Tra questi molti ragazzi e bambini, che hanno in Messi il loro idolo. Ma come spiega il magistrato Feroz Hossain la malsana idea è costata cara: “Li abbiamo fermati dentro un ristorante, intenti a festeggiare il compleanno di Messi”. La multa è scattata anche per il gestore del locale, che non ha rispettato gli orari di chiusura. Una sanzione da 100 taka, poco più di un euro, che però conta tanto per un Paese in cui molta gente che vive sotto la soglia di povertà. Per il padrone del ristorante 6000 takas di multa. Sicuramente ci penseranno due volte in un’altra occasione.