Polveriera Barcellona, lite negli spogliatoi tra i senatori e Setién: e c’è di mezzo anche Arthur

Alta tensione in casa Barcellona, anzi in spogliatoio. Dalla Spagna trapelano notizie di una frattura tra Setién e i “senatori” blaugrana. Secondo ‘Marca’ e il ‘Mundo Deportivo’, dopo il pari a Vigo contro il Celta (che ha compromesso la Liga, mandando il Real Madrid a +2 a sei giornate dalla fine) ci sarebbe stato un violento confronto tra il tecnico e i calciatori più rappresentativi. Già le dichiarazioni di Suarez a fine gara avevano fatto emergere i dissapori: “I troppi punti persi in trasferta? L’allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni”, ha detto il Pistolero puntando il dito contro Setién. Poi l’acceso confronto negli spogliatoi, che verteva sulla gestione dei cambi e su alcune scelte.

Pare inoltre che la decisione di cedere Arthur alla Juve non sia stata gradita dai “senatori”. Sempre secondo quanto riporta ‘Marca’, Messi non sarebbe contento di come vanno le cose. E anzi, la Pulce ha ignorato le disposizioni tattiche impartitegli da Eder Sarabia, vice di Setién. Una spaccatura che sembra insanabile, tant’è che l’edizione odierna di ‘Sport’ rilancia la candidatura di Xavi per la panchina del Barcellona. L’ex centrocampista ha più volte ribadito il desiderio di allenare i blaugrana. E queste tensioni potrebbero accelerare la trattativa e far avverare il suo sogno.