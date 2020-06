Barcellona, calciatore partecipa a festa con 20 persone: il club e la Liga chiedono spiegazioni

Tanti calciatori in questi mesi di lockdown hanno violato le norme imposte dal protocollo, ma c’è ancora chi continua a farlo. L’ultimo in ordine di tempo è il terzino del Barcellona Nelson Semedo. Come riporta Sports Four, e rilancia As, il giocatore dei catalani avrebbe partecipato ad una festa con più di 20 persone, e adesso il club blaugrana e la Liga chiedono spiegazioni.

Il caso in questione risalirebbe a lunedì, giornata in cui Semedo si sarebbe riunito con una ventina di persone per celebrare il compleanno di un amico. Protocollo vuole, però, che non si frequentino più di 15 persone. Il Barcellona non ne sapeva nulla, o perlomeno così ha informato, mentre la Liga vorrebbe saperne di più.