Il Bayern Monaco è campione di Germania! Successo in Bundesliga con due giornate d’anticipo

Il Bayern Monaco è campione di Germania. Con la vittoria di misura (0-1 con gol di Lewandowski) in casa del Werder Brema, i bavaresi si aggiudicano la Bundesliga con due giornate d’anticipo (in alto le FOTO della “festa”). La distanza con il Borussia Dortmund secondo è attualmente di 10 punti e, anche in caso di vittoria di Sancho e compagni, si ridurrebbe a 7 a sole due turni da giocare.

Nelle altre gare di oggi in Germania relative alla 32ª giornata, tris del Monchengladbach al Wolfsburg, mentre Friburgo e Union Berlino hanno battuto di misura in casa rispettivamente Hertha (2-1) e Paderborn (1-0). Di seguito risultati di giornata e classifica aggiornata.

I RISULTATI

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg 3-0

Werder Brema-Bayern Monaco 0-1

Friburgo-Hertha Berlino 2-1

Union Berlino-Paderborn 1-0

LA CLASSIFICA