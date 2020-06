Bergonzi: “L’Inter si lamenta per il calendario? E’ un vizio di Conte, lo ha sempre fatto”

“Alcune squadre di Serie A si lamentano per il calendario, come ad esempio l’Inter? Conte si lamentava ai tempi della Nazionale per i mancati stage, mentre quando era alla Juve non concedeva i giocatori. E’ una sua caratteristica ed è una mentalità tutta italiana. Se proprio non va bene, può mandare in campo la Primavera. E’ un campionato anomalo che terminerà in maniera anomala, ci saranno partite ravvicinate fino alla fine per tutti”. A parlare così, ospite di ‘Maracana‘ su TMW Radio, è l’ex arbitro Mauro Bergonzi.