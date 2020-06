Bollettino Coronavirus, “0 positivi” in 8 Regioni: superata quota 160 mila guariti

Continuano i dati che riguardano l’emergenza Coronavirus in Italia, è appena stato pubblicato il bollettino di oggi. Ecco la situazione che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 55 morti, 1.737 guariti e appena 318 nuovi casi su 52.159 tamponi. E’ risultato positivo appena lo 0,6% dei test, un dato in linea con quello degli ultimi giorni. I nuovi casi anche oggi sono stati concentrati nelle zone del focolaio della pianura Padana: 187 in Lombardia, 57 in Piemonte, 19 in Emilia Romagna e 15 in Liguria. Ben 8 Regioni, invece, non hanno registrato nuovi casi: si tratta di Puglia, Calabria, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

233.515 contagiati



33.530 morti

160.092 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 41.367. Questi pazienti sono così suddivisi:

5.916 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 408 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 33.569 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 16 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 183 in meno, per un totale di 199 ricoveri in meno.