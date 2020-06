Bollettino Coronavirus, il 78% dei nuovi casi in Lombardia [DETTAGLI]

Come ogni giorno è stato reso noto il bollettino per l’emergenza Coronavirus, ecco la situazione in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 85 morti, 1.886 guariti e 518 nuovi casi su 65.028 tamponi. E’ risultato positivo lo 0,8% dei test effettuati. Tra i nuovi casi di oggi, ben 402 (il 77,6% del totale) si sono verificati in Lombardia, che da sola ha processato 19.389 tamponi. In Lombardia è risultato positivo il 2,1% dei test analizzati, percentuale inferiore al 2,5% di ieri quando c’erano stati molti meno casi ma anche molti meno tamponi. Il trend è e rimane molto confortante: i ricoveri e gli ammalati continuano a diminuire su tutto il territorio italiano.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

234.531 contagiati



33.774 morti

163.781 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 36.976. Questi pazienti sono così suddivisi:

5.286 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 316 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 31.359 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 22 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 202 in meno, per un totale di 224 ricoveri in meno.