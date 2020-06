Bollettino Coronavirus, oggi 379 nuovi casi: negativo il 99,3% dei tamponi

E’ stato pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco la situazione in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 53 morti, 1.399 guariti e 379 nuovi casi su 52.530 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo lo 0,7% dei test effettuati, uno dei risultati migliori dall’inizio della pandemia. Tra i nuovi casi di oggi, 252 – pari al 66,4% del totale – sono stati accertati in Lombardia a fronte di 13.376 tamponi processati. Anche nella Regione più colpita, quindi, la percentuale dei positivi sui controllati rimane molto bassa: appena l’1,9%.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

236.142 contagiati



34.167 morti

171.338 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 30.637. Questi pazienti sono così suddivisi:

4.131 ricoverate in ospedale ( 13,5% )

( ) 236 ricoverate in terapia intensiva ( 0,8% )

( ) 26.270 in isolamento domiciliare (85,7%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 13 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 189 in meno, per un totale di 202 ricoveri in meno.