Bollettino Coronavirus, oggi uno dei risultati migliori dall’inizio della pandemia: positivo lo 0,6% dei test

Bollettino Coronavirus – E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus. Ecco la situazione in Italia che riguarda morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 44 morti, 1.505 guariti e 338 nuovi casi su 56.527 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo lo 0,6% dei test effettuati, uno dei risultati migliori dall’inizio della pandemia. In Lombardia ci sono stati 244 nuovi casi, il 72% del totale di tutt’Italia ad ennesima conferma di quanto la circolazione del virus sia, seppur in modo ormai molto blando, concentrata nella Regione più popolosa del Paese, situata nel cuore della pianura Padana.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

236.989 casi totali



34.345 morti

176.370 guariti

Continuano a diminuire sensibilmente anche i dati delle persone attualmente ammalate e dei ricoverati. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono 26.274. Questi pazienti sono così suddivisi:

3.594 ricoverate in ospedale ( 13,7% )

( ) 209 ricoverate in terapia intensiva ( 0,8% )

( ) 22.471 in isolamento domiciliare (85,5%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 11 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 153 in meno, per un totale di 164 ricoveri in meno.