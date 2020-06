Il Bolton offre la panchina ad un ex calciatore della Juventus

Mauro German Camoranesi potrebbe ripartire dal calcio inglese. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ‘PA’, è pronta un’offerta del Bolton, club che milita attualmente in League Two, la quarta serie del calcio anglosassone. Camoranesi guida attualmente gli sloveni del Tabor Sezana dallo scorso gennaio ed sotto contratto fino a giugno 2021. In lizza per la panchina dei Wanderers ci sono anche il ct della Scozia Reid e Gary Bowyer. Camoranesi ha già allenato in Messico (Coras de Tepic e Cafetaleros) e in Argentina (Tigre).