Calciatore si tinge le unghie di nero per George Floyd, ma sul web lo insultano: “Fr***!”

Capita spesso di imbattersi negli “odiatori” del web. Basta poco, basta aprire i social network tutti i giorni. Loro, gli “odiatori”, insultano tutto e tutti senza pensare alle conseguenze e senza pensare minimamente a ciò che stanno scrivendo. E’ successo che questo volta si abbattessero su Borja Iglesias, attaccante del Real Betis che lo scorso 3 giugno ha postato una foto su Twitter il quale lo ritraeva con le unghie tinte di nero durante l’allenamento. Unghie tinte di nero non per caso, ma come segno di protesta contro l’omicidio di George Floyd.

Sul web, però, anziché complimentarsi con lui per il gesto simbolico, è partita la caccia all’omofobo: “Fr***”, “Nessuna confusione nella mia squadra, grazie”, “Che diavolo è questo?” tra i commenti alla foto postata. Insomma, oltre che il razzismo, Borja Iglesias è riuscito a smascherare anche l’omofobia. E in un colpo solo…