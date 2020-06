“Brava persona, ma con lui al Chelsea non capivamo come giocare”: l’ex calciatore su Ranieri

Claudio Ranieri è stato protagonista anche sulla panchina del Chelsea, sono stati anni importanti per l’attuale allenatore della Sampdoria. L’ex attaccante Jimmy Floyd Hasselbaink in un’intervista concessa a FourFourTwo, conferma di non avere un ricordo ottimo del tecnico.

“Furono anni difficili, la squadra aveva un potenziale superiore rispetto a quanto mostrava la classifica e avremmo dovuto chiudere le stagioni in una posizione migliore. Ranieri è una brava persona e nessuno aveva problemi con lui, però le sue idee non funzionavano, non sapevamo con quale sistema si giocava, magari il giorno prima della partita ci allenavamo per giocare in un certo modo e il giorno dopo cambiava tutto. Diceva che dovevamo saperci adattare, ma durante la gara cambiava 4-5 volte sistema e questo ci confondeva abbastanza”.