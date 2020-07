Brescia, Cellino: “designazione di un arbitro che porta molta fortuna al Genoa…”

Il Genoa ha strappato un punto al Brescia dopo una partita non entusiasmante, si tratta comunque di un risultato positivo per la corsa salvezza. A non andare giù al club di Massimo Cellino è l’arbitraggio di Irrati, che ha concesso due rigori agli avversari, in particolar modo dubbi sul primo penalty. “Resta l’amarezza – ha detto il presidente del Brescia, Massimo Cellino come riporta la ‘Gazzetta dello Sport – per l’episodio, ma anche per una designazione che ha visto scegliere per questa partita un arbitro che porta molta fortuna al Genoa”.

Il riferimento è al 5 gennaio scorso. Al Ferraris, si affrontarono il Genoa e il Sassuolo. In quell’occasione a finire nel mirino del Sassuolo fu il rigore concesso al Genoa per un non-contatto tra Obiang e Sanabria.