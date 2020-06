Brescia, Diego Lopez conferma: “abbiamo preso una strada, Balotelli un’altra”

E’ confermata la rottura tra Mario Balotelli e il Brescia. Le indicazioni sono arrivate direttamente dall’allenatore delle Rondinelle, Diego Lopez attraverso un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “La verità qui è una sola: la squadra ha preso una strada, Mario un’altra. Pensavo che giocando nella sua città, potesse dare tanto, aveva tanto da dare, ma doveva fare di più, molto di più. I fatti sono questi. Quindi è normale che sia deluso. Per Mario mi sono speso molto, ma da lui pretendevo e pretendo altrettanto”.

“Su Zoom, durante la quarantena, non si è fatto vedere, anche se lui dice di stare bene, non è al livello dei compagni. Ora deve recuperare, punto. Se ha sprecato l’ultima chance della sua carriera? Non lo so, ha ancora 30 anni, non 40. Dipende da lui. È padrone del suo destino. Ma così, no. Serve un’altra testa”.